Muere a los 83 años la leyenda del rock Tina Turner

La cantante Tina Turner falleció hoy a los 83 años de edad cerca de Zúrich (Suiza), según anunció su portavoz en un comunicado.

"Tina Turner, la 'Reina del Rock'n Roll', murió en paz hoy a la edad de 83 años después de una larga enfermedad en su casa en Kusnacht, cerca de Zúrich, Suiza", dice el comunicado.

La cantante estadounidense murió "tras una larga enfermedad"en su casa de Kusnacht, cerca de Zúrich, Suiza.

"Con ella, el mundo pierde una leyenda de la música y un ejemplo a seguir", dice un comunicado de su agente.

Es difícil encontrar en la historia del rock a una cantante con una vida tan complicada. “La lista de obstáculos es larga: una infancia infeliz, el abandono, un matrimonio violento, una carrera estancada, la ruina económica, la muerte prematura de miembros de mi familia y múltiples enfermedades”, cuenta en la introducción de sus memorias, La felicidad nace de ti, que publico en 2021.

Turner ha sido una de las artistas más grandes de todos los tiempos, conocida por éxitos como What’s Love Got to Do with It y The Best.

