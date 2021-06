Mussetta resolverá revulú de los bingos con su abogado; el lunes irá a la JCJ

La empresaria Mussetta Castañeda afirmó a través de sus redes sociales que el problema con la Junta de Control de Juegos, por la realización de bingos sin permisos lo resolverá en el plano legal, esto luego que su abogado vea la citación que se le impuso.

LEE TAMBIÉN: Akim afirma que nadie lo obligó a tatuarse y su matrimonio es perfecto

Mussetta debía presentarse esta mañana en esta entidad fiscalizadora, para que se le practicara una diligencia. La citación fue entregada ayer jueves, en uno de los establecimientos de Castañeda, ubicado en la barriada San Antonio.

Ella reaccionó anoche y afirmó que buscaría la manera de realizar sus bingos, porque no sentía que estaba haciendo algo malo, además, que nadie la obligaría a cancerlos

Al ver que el tema estaba candela, al mediodía de hoy hizo un live en Instagram, en la que menciona lo que hará de ahora en adelante con esta situación.

"El lunes voy a mandar a mi abogado para que averigue lo del permiso. Bueno cuando mi abogado vaya el lunes o martes o el día que esté desocupado, si hay que sacar permiso, se saca. Si hay que pagar impuestos se pagan, porque en esta vida hay que pagar impuesto para todo. El Gobierno nos quiere quitar el modo de caminar", dijo.

Recalca: "Hay gente que habla que los bingos son para gente pobre, ustedes le van decir pobre a la señora que hace bingo. La gente que tiene toda la plata y pierde miles en apuestas, no son pobres, tienen plata para apostar.".

"Yo no sé quién ha denunciado los bingos, no tengo idea. Mi abogado me dijo que no me preocupara, porque el lunes averiguará todo", sentenció.

El tema no se ha quedado aquí, esto porque otra dueña de salones de belleza con el nombre de Deys Salón recibió una boleta de comparendo por parte de la Junta de Control de Juegos, para que explique la realización de estos bingos, mismos que no están autorizados. En su publicación dijo que no haría más esto y puso una carita de sapitos.