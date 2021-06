Nando Boom recordó cuando le dijeron que no sería nadie en la vida

El artista veterano Fernando Brown, mejor conocido como Nando Boom, aconsejó a los cibernautas a no dejar que nadie les diga que no pueden, tal y como él usó esas palabras de rechazo y menosprecio para perseguir sus sueños.

El único maleante que va para el cielo, como le dice en sus canciones, está más que feliz, pues su tema “Fluye”, está en las pantallas de cine, antes de la presentación de la película “Rápidos y Furiosos 9”, así lo dio a conocer en sus redes, agradeciendo al público por aceptarlo y a Dios por permitirle nacer en este hermoso país.

“Estamos en 56 salas de los cines donde se presenta ‘Rápidos y Furiosos 9’, podrás ver en exclusiva mi nuevo video ‘Fluye’ justo antes de la película, y saben, estoy muy contento porque cuando chico en mibarrio me dijeron que nunca sería nadie, eso me sirvió de impulso para luchar por mi sueño y gracias a todo un país tan noble como mi Panamá hoy en día soy Nando Boom, Dios me bendijo con el honor de nacer en esta bella tierra, hoy veo a una nueva generación aceptarme con esta propuesta y todavía no lo creo, pero soy feliz tengo una bella familia, un gran equipo de trabajo, un pueblo que me quiere y una comunidad latina que me respalda a nivel mundial. Nunca dejes que alguien te diga que no puedes”, detalló el intérprete de “Enfermo de amor”.