Nelva denuncia malos tratos y groserías por parte del personal de la CSS (Video)

La exBig Brother Nelva Saldaña, usó su instagram para denunciar que estaba siendo víctima de malos tratos, así como groserías, esto por parte del personal que labora en el Complejo Hospitalario de la Caja del Seguro Social, donde atienden a su mamá y que desde hace día necesita pintas de sangre.

LEE TAMBIÉN: Polo Polo y su novia Ana afirman que están felices de haberse conocido

Publicidad

Nelva reveló hace poco que su mamá fue trasladada a la ciudad de Panamá, debido a que tienen que ser intervenirla por algunas cosas que le descubrieron luego de que a ella le dio COVID-19.

Según la famosa, la forma de vestir de su hermana fue la razón por la cual no la querían dejar entrar al lugar y por la que tuvo un conflicto con uno de los seguridad encargados en el momento.

"Es horrible venir a un centro de salud y encontrarnos con un sistema tan en mier..a, fuera de eso que es mucho más importante cómo te puedes ver, que salvarle la vida a algún familiar. Acabo de llegar con mi hermana, y ella vino vestida en tiras, debido a eso no la dejan entrar. Siempre vengo y trato de hacerlo normal, pero desde el día uno la gente es grosera y altanera. Es increíble la falta de conciencia que hay, es horrible. A veces siento que no me puedo quejar por estas cosas, porque la gente lo único que está esperando es criticar", dijo en un video.

Recalca: "Creo que cuando lloro que es muy pocas veces, lo hago y la gente sabe que soy una persona que muy poco hago esto. Esta es la primera vez que me siento así, pero no es la primera vez que me siento por el sistema, es bien triste pagar toda la vida un seguro y después esperar para llegar y que te traten así. Lo único que encuentras es malos tratos, insensibilidad y un sistema de mier..a.".

Entre los videos que subió a sus redes, hay uno en el que se puede apreciar la manera en que el seguridad le dice que no puede entrar al lugar y le recalca que deje de faltarle el respeto, porque no la piensa dejar entrar al nosocomio.

Posteriormente y luego de llorar en cámara, diciendo que para evitar ese problema también se cubre los tatuajes, debido a que también ha sido discriminada por eso, menciona que un empleado de administración vio el conflicto y se acercó a ayudarla a resolver, brindándole un abrigo a su hermana.

Con este video ella quiere mostrar la manera en la que tratan a muchas personas que buscan ayuda para mejorar su salud y la forma como los que trabajan en nosocomio tratan a los familiares de las personas que solo van a visitarlos.