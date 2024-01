Nerry Money le dice a Flex que su tiempo pasó. Muchos lo critican

El romantic style Flex brindó declaraciones hace unos días y activó las redes, pues al hablar de su vida, pasado musical, tocó puntos que a muchos otros artistas del patio no les gustó y lo cuestionaron.

LEE TAMBIÉN: Jamie, de '50 sombras de Grey', sufrió posible ataque cardíaco

Publicidad

Flex, participó en una entrevista en el Podcast cubano "No viene al caso" y se refirió las razones por las que se mantuvo alejado y el motivo del cambio de su nombre artístico de Nigga a Flex, además, tocó el punto que en Panamá ya no se hace reggae desde hace 10 años.

Félix Danilo Gómez Bósquez, nombre real del artista, inició diciente que nunca esperó que iba a trascender tanto y tampoco que su nombre musical inicial generaría tantos problemas, principalmente en el 2008 cuando llegó a Estados Unidos, debido a que se encontró con que la palabra Nigga es una palabra despectiva.

Destaca que cuando su álbum "Te Quiero" bajo el nombre Nigga lo enviaron a Estados Unidos, lo enviaron para atrás con muchos sellos de FBI y del Gobierno y le prohibieron entrar por insultar supuestamente el mercado americano.

También destacó el bloqueó que sufrió en México con su disquera, algo importante mencionar, porque es parte del cabreo ahora.

¿Qué pasó?

Bueno, para resumir, en una parte de la entrevista, el famoso dijo que en Panamá no se hace reggae desde hace 10 años. Para él se hace algo raro, no se hace buena música y afirma que solamente hay buenas polémicas. "Entre más polémico tú eres, eres más cruel. Talento, vengan conmigo y hacemos un 'man to man'."

"Realmente hoy en día la gente la tiene más fácil, pero ojo no es tan fácil. Aunque hoy en día se agarran de la polémica para justamente llamarte la atención", sentenció.

Como era de esperarse esto no agradó a varios, entre ellos el polémico Nerry Money, mismo que se hizo conocido por decir que el típico no lo escuchaba nadie, algo que Jhonathan Chávez le aclaró y lo parqueó hace un tiempo.

"Yo opino que tu tiempo ya pasó y toca trabar mucho para volver. Humildemente respeto tu trayectoria aquí y afuera de nuestro país. La nueva se apoderó del género al completo, con palabras sucias o no", dijo Nerry Money.

Muchos han dicho que a este chico se le subió el ego a la cabeza y no puede compararse con un artista de la talla de Flex y que Félix no debería ni prestarle atención a lo que dijo.

Hasta el cantante Estudiante opinó de la situación diciendo que Nigga tenía que adaptarse y lo habían bloqueado en México, además, lo llamó bufón.

A este último lo cuestionaron y muchos en tono de burla dijeron que estaba peor que Nerry Money por atacar a Flex.

Contenido Premium: 0