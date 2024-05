¿No aguantó en la cama? JLo se estaría separando de Batman

La historia de amor de Jennifer Lopez y Ben Affleck podrían estar llegando a su fin, esto según varios medios estadounidenses, que afirman que todo el amor se fue al traste y que "Batman" ya no rinde en la cama.

Tras conocerse de su relación hace un tiempo, se informó que el famoso tiene que mantener un mínimo de cuatro relaciones sexuales cada semana. Un acuerdo de lo más llamativo que ha provocado todo tipo de reacciones en los medios de comunicación y las redes sociales.

Según una fuente exclusiva consultada por el medio In Touch, Ben habría llegado a su límite y se habría mudado de la casa que compartía con Jennifer. “Está claro, esto se acabó. Se están dirigiendo hacia el divorcio y, por una vez, [Ben] no tiene la culpa”, afirmó el informante.

Los rumores de “problemas en el paraíso” comenzaron a intensificarse cuando los seguidores de la pareja notaron que Ben y Jennifer han pasado cada vez más tiempo separados en las últimas semanas.

Una de las ausencias más notables fue la de Ben en la Met Gala 2024 del pasado 6 de mayo, un evento significativo para Jennifer, quien fungió como copresidenta. La excusa oficial de Ben fue su compromiso con la filmación de “The Accountant 2″, pero la fuente de In Touch sostiene que la verdadera razón de su ausencia es el deterioro de su relación.

“Ahora está centrado en su trabajo y en sus hijos”, añadió el confidente. “Ben ya se mudó y probablemente tendrán que vender la casa de ensueño por la que pasaron dos años buscando. Nunca dejarán de amarse, pero ella no puede controlarlo, y él no puede cambiarla. No había manera de que esto pudiera durar”, asegura la fuente.

Entre uno de los problemas constantes en la relación de la pareja ha sido la manera diferente en que manejaban la atención mediática. Jennifer, conocida por su apertura con la prensa y su vida pública, contrasta con Ben, quien siempre ha preferido mantener un perfil bajo.

Esta disparidad quedó evidente en el documental de JLo “The Greatest Love Story Never Told”, donde la estrella admitió: “Al volver a estar juntos, le dije: ‘Mira, una de las cosas que no quiero es una relación en las redes sociales’. Luego me di cuenta de que no es justo pedirlo. Es como casarte con un capitán de barco y decir: ‘Bueno, no quiero agua’. Estamos tratando de aprender a comprometernos.”

Jennifer añadió: “No creo que [Ben] se sienta muy cómodo con que haga esto, [pero] no quiere detenerme”. Sin embargo, otra fuente compartió que Ben “nunca trataría de frenar los sueños de [Jennifer]”. A pesar de esta aparente comprensión mutua, la fuente también señaló que la “Diva del Bronx” ha sido muy controladora a lo largo de su relación.

Por el momento la pareja no ha dicho nada de estos rumores.

