¡No es una 'chapiadora'! Marc y Nadia se rién; están bien enamorados

Marc Anthony reaccionó en sus redes sociales para poner fin a los rumores que han circulado en las últimas horas, en los que se asegura que a casi tres meses de haber celebrado su matrimonio con Nadia Ferreira, la pareja estaría al borde de la separación.

LEE TAMBIÉN: Caen ratas que le robaron más de 2 mil palos a Birna Quintero

Publicidad

El salsero se pronunció en su perfil de Instagram y lo acompañó de una fotografía en la que aparece a lado de su esposa, recostados y riéndose sin parar.

Al pie de la publicación, Marc Anthony agregó el siguiente mensaje: “jajajajaja” acompañado de algunos emoticones de risas.

Como era de esperarse seguidores y colegas del cantante celebraron la forma en la que quiso poner fin a las especulaciones sobre su supuesta separación y más ahora que esperan juntos a su primer hijo.

“Aún no hay divorcio?? Me parece super que esperen por lo menos un año”; “Como callar a varios medios con una simple foto”; “Cada quien vive su felicidad como se le antoje”; “Es hermosa Nadia y es verdad está con Marc porque él le da seguridad y estabilidad”, “Que bellos, ella es muy joven pero a mi también me gustan mayores y queee!!”, dijeron cientos de fanáticos

En las últimas horas se había corrido el rumor que Marc Anthony y Nadia Ferreira estaban atravesando por una fuerte crisis matrimonial al punto de que ya habían comenzado con los trámites de su divorcio a tres meses de celebrar su boda.

Aunque ahora todo es felicidad, hace unos días una vidente dijo que eso será por un tiempo, pero luego vendrán los problemas hasta el punto que se separarán por no soportarse y darse queme.