No ha recibido auxilios económicos

La artista Mónica Nieto aclaró que ella no ha recibido ningún auxilio económico por parte del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (Ifarhu).

Mediante una presentación en su cuenta de Tik Tok, la cantante dejó muy claro que su nombre no aparece en la lista de beneficiados.

Además, exhortó a los votantes que este 5 de mayo tomen acciones.

LEE TAMBIÉN: Se presentará el 12 de junio en Panamá

“Tomemos acción señores y señoras, las elecciones presidenciales son importantes, pero más importante eliminar a este reguero de ‘dipurratas’ que han infestado la Asamblea Nacional. No hacen nada, hacen todo lo que no tienen que hacer, hacen todo lo que está mal y los ‘manes’ siguen ahí, y hay gente que sigue votando por ellos. ¡Señores, despierten por favor hasta cuándo no más ratas, por favor!”, manifestó Nieto.

Contenido Premium: 0

generar archivo de audio: Sin Audio