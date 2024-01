No hay conflictos entre ellas

La presentadora Ana Lorena tuvo que salir a aclarar otra vez que ella no tiene nada contra Fergie y que el trend que hizo solo fue eso, pues no tiene nada contra alguna pareja de Rommelito.

Toda esta confusión se dio luego de que realizará un trend de Tik Tok "Le gustaban las feas" y pues, como son los panameños, de una vez salieron a decir que era con Fergie, exnovia de su pareja en el "reality

" Big Brother Panamá". Ella reiteró que no quiere crear intriga.

Publicidad

"Un trend es un trend y no siempre son temas personales. No creen conflictos donde no los hay y donde nunca lo ha habido. Soy responsable de lo que digo, más no de lo que otros opinen, piensen o digan", dijo sobre el video en mención.

LEE TAMBIÉN: Ñero solicita ayuda para tres niños en el Pijibasal del Darién

Añadió: "Se suscitó un tema más allá de la complejidad inncesariamente por gente que en realidad quieren crear morbo y conflicto donde no lo hay y donde nunca lo ha habido, yo soy una mujer de una sola pieza, lo que dijo hoy lo digo mañana en uno o 10 años, no tengo problemas con eso, porque hemos solo a Papá Dios y a más nadie".

Por otro lado, señaló que ella y Fergie son personas muy centradas y tienen la cabeza bien puesta: "No somos amigas que se hablan todos los días, pero si nos vemos en la calle como ha pasado en otras ocasiones, nos saludamos perfectamente porque no tenemos ningún problema".

Contenido Premium: 0