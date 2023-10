No sabe por qué le desactivaron la cuenta

Hace uno días Stephany Vásquez compartía en Instagram lo derretida de amor que estaba por su bebé, con tan solo 19 días, pero sin tener una explicación la red social le suspendió la cuenta.

"No sé por qué, no sé si alguien intentó meterse en mi cuenta, tuve que hacer varios procesos, mandar que era yo, escribir que era yo, y bueno, gracias a Dios hoy (ayer) en la mañana me activaron nuevamente mi cuenta", destacó las ex Calle 7.

Publicidad

La excompetidora cree que pudo ser un error de la misma App, pero una vez recuperada su cuenta agradeció a sus seguidores por los mensajes preguntándole por qué no subía nada en su cuenta.

Contenido Premium: 0