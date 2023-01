‘No tengo ni un real, no tengo pampers... quiero ganarme mi plata’

Japanese sigue enfocado en que quiere trabajar para Carnavales porque quiere conseguir lo suyo, pues aunque lo vean en carro, él no tiene ni un real, ni siquiera pampers tiene.

El intérprete de “Dios no usa pijama”, le envió un mensaje a sus “hater” para que dejen de hablar lo que no es, porque su situación actual es que tiene que vivir diariamente tomando pastillas, hacer terapias las cuales tiene que pagar y sus intestinos no están listos, por eso quiere ganarse su dinero, por lo que expresó que el que no aporta, mejor es que no opine.

“Yo no tengo ni un real, no tengo ni pampers, no tengo ni el intestino delgado ni grueso listo, pero yo quiero ganarme mi plata, yo quiero ir para el Carnaval, yo hago mi ‘show’... el otro hablando y hablando y no sabe, a veces ustedes preguntan ¿cómo me va en la terapia?, yo digo bien, pero pregunta cuando viene la terapeuta acá cuánto es, 50, 50, 50, 150... qué millonario, yo estoy viviendo mi drama... trato de hacer mis vainas yo mismo para no tener que pedirle a nadie...”, destacó Japanese.

