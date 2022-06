¡Nombe no! Shakira intentó volver con Piqué dos veces tras el queme

El tema de la ruptura del cantante Shakira con Piqué sigue dando que hablar y ahora un rumor que ha salido a la palestra es que la artista intentó hasta dos veces volver con él, pero era un caso muerto.

Según el medio 20minutos, la cantante colombiana intentó retomar hasta dos vecesl a relación con Gerard Piqué, pero el vínculo que tenían ya se había roto por completo.

El futbolista ya daba por terminada la relación, pero el amor por ella es "cegador", según el medio, y tenía la esperanza de poder volver con el jugador del FC Barcelona. El dolor que sentía la artista, además, se reflejaba en las letras de sus canciones, como por ejemplo 'Te felicito'.

Como ya se sabe, Piqué anda algarete disfrutando de su vida alejado de Shakira, esto luego que se detallara que su romance con una joven rubia de 22 años, que está estudiando y trabaja de azafata de eventos en Barcelona fue la causante.

Después, se conocía que Piqué se había mudado a su piso del centro de Barcelona. "Piqué hacía tiempo que quería separarse, pero Shakira no. No puedo precisar qué relación tiene Piqué con esta chica, pero sí me consta que sentó mal a Shakira", dijo Lorena Vázquez en 'Ya es mediodía'.

Medios españoles afirman que además de conocer a la waka waka, la joven del queme es una amiga del central español Riqui Puig. "Es una amiga de la novia de Riqui Puig, que suponemos que fue quien les presentó".

También se detalla que el lugar en el que estpa Piqué tras la separación se trata de una lujosa casa que adquirió, antes de empezar a salir con Shakira y su precio estaba valorado en 4,5 millones de euros.

Además, entre las últimas novedades, Shakira le dio la oportunidad a Henry Cavill y empezó a seguirlo en Instagram.