Orgullosos de Rubén Blades

Tras la distinción que recibió el cantautor panameño Rubén Blades, como Persona del Año, muchos han sido los que han enviado sus felicitaciones, a través de las redes sociales, y en esta ocasión los que se mostraron orgullosos fueron sus compatriotas Erika Ender y Alberto Gaitán.

Es que ambos artistas dejaron plasmado lo que significa Blades para ellos, y el privilegio que tienen de conocer a un gran hombre, dentro y fuera del escenario.

“Este año sin duda estaremos allí celebrando la vida con uno de los grandes artistas de salsa de toda la vida. La admiración como músico como cantante y más que todo como persona @ruben.blades significa muchas cosas para los panameños, pero una de las principales es SI SE PUEDE”, dijo Gaitán.

El productor musical dejó por escrito su admiración por Rubén, a quien considera como un maestro.

“Hace 3 años nos dice en NY muchachos voy a soltar seis álbumes que los tengo ya preparados porque no hay que perder tiempo... y lo hizo hasta con pandemia. @ruben.blades es y será el mejor de los mejores, el 'sensei' como cariñosamente le digo. Bendiciones RUBÉN...”, añadió.

En tanto, Ender habló de las bondades del compositor y actor. Además se mostró feliz por el premio dado por parte de la Academia Latina de la Grabación.

“ÉL NO SOLO HACE MÚSICA... HACE CONCIENCIA... Él no solo derrocha talento, sino versatilidad, justicia e inteligencia. Él usa el arte con un propósito y alza su voz por lo que siente correcto. Él no solo es un ícono y referente... Es una leyenda viva. Panamá, la industria de la música y el mundo entero te celebra @ruben.blades y yo, como colega y compatriota, no puedo estar más feliz por saber que tu legado será reconocido como la #PersonaDelAño2021 por los @latingrammys”, manifestó Erika.

Comentó, además, que estará en el concierto en homenaje a Blades.

“Merecidísimo reconocimiento. Ahí estaré, primero Dios, para verte, homenajearte, celebrarte y aplaudirte, como tanto lo mereces. Gracias por elevar a Panamá y a los latinos en todo lo que haces”, declaró Ender.