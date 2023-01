¡Otra vez! Liza no promociona productos para bajar de peso

La modelo panameña Liza Hernández volvió a dejar muy claro que ella no está promocionando ningún producto para bajar de peso.

“La Doradita” realizó un video para reiterar a la población que están utilizando su imagen para estafar a las personas.

Publicidad

“Están utilizando mi imagen para promocionar un producto para bajar de peso, que es una estafa, no lo compren... Nunca le va a llegar el producto, no tiene nada que ver conmigo... No es cierto, es una estafa, por favor no caigan”, manifestó Liza en sus historias de Instagram.

Dijo que ha recibido mensajes en sus redes sociales alertando sobre el hecho, el cual es un “fake news”.

Cabe señalar que, en agosto del 2022, Hernández mencionó que no tenía nada que ver con el anuncio de un té para bajar de peso y pidió reportar la cuenta.

“Es para contarles que sigue por ahí la página del té, es una estafa, no lo compren, no tiene nada que ver conmigo, todavía no sé si lo entregan o no, no tengo nada que ver con ese té. Es una estafa, es una estafa, es una estafa", señaló en aquel entonces.

Contenido Premium: 0