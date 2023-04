¡Otra vez! Vuelven a cantar temas de Aspirante sin su consentimiento

Vuelve y se repite la historia, el artista panameño Aspirante dio a conocer que el grupo de chicas "Cumbia Nena" está usando sus canciones sin su consentimiento.

En su cuenta de Instagram, el famoso mencionó que para él es un honor que interpreten sus canciones, lo único que le molesta es que no mencionan que es autor del tema.

"Lo he dicho antes, jamás me molesto porque canten mis temas, para mí siempre será un honor lo que sí quisiera es que se hagan las cosas como se debe y darle beneficio; no solo a mis letras, a la de todos los compositores que se han esforzado escribiendo, para sacar temas y que las usen creo que es hermoso, solo que es necesario honrarles haciendo lo que se debe planillando y que las plataformas y demás paguen a cada autor compositor lo que se debe, bendiciones mi gente #dimesieresfeliz ", sentenció Aspirante.

Añadió: "Me llamó la atención al principio, hasta que después vi que era mi tema. Cantan muy bien en combinación”.

