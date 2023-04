Regresó a la Universidad de Londres

Alexa Chacón regresó al Condé Nast College, pero no para retomar sus estudios, regresó porque fue invitada para hablar de cómo es su vida después de la maestría.

Para la expresentadora fue una invitación especial, una bella experiencia en la que tuvo la oportunidad de contarle a las chicas, que ahora están en el curso que ella tomó.

"Me invitaron a la universidad a dar una lectura sobre cómo es la vida después de salir de una maestría, como esta creativa, de editorial se llamaba 'Finding your niche' y, por supuesto, es un juego de palabras con Niche, mi trabajo final... me encantó poder conversar con las chicas del mismo curso en el que yo estaba", detalló Chacón.

En su exposición Alexa habló de lo que es su trabajo, su proceso creativo para PanaMAN y Revista Niche y la vida en Panorama.

