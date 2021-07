Panameños quieren fiesta y le piden a Sandra una gira de conciertos

Una publicación compartida de (@sandrasandovals)

"Sandra hay que celebrar, no podemos estar encerrados", "Ya es hora de divertirse como se debe", "Hagan eventos en otras partes de la ciudad para poder ir", "Quisiera ir, pero me queda lejos", "No puedo ir hasta allá, hagan una gira por todo el país", eran algunos de los mensajes que se podían leer.

Estos comentarios se dan por su próxima presentación que se realizará mañana en el área de Cocolí.

Sandra le ha dicho a todos sus seguidores que asistan, eso sí, bajo fuertes medidas de bioseguridad, para evitar que el bicho los contagie.