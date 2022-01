Paquita la del Barrio cancela concierto y afirma que está mal de salud

La cantante Paquita la del Barrio reveló que no se encuentra en las mejores condiciones de salud y, por tal motivo, tuvo que disculparse con sus seguidores, debido a que tomó la decisión de cancelar su próximo concierto.

Postrada en una cama, la intérprete conocida por temas como “Rata de dos patas” y “Cheque en blanco” explicó el mal momento que vive a través de un video publicado en su cuenta de Instagram.

“Amigos de Moroleón, créanme que me da mucho gusto saber que me recuerdan y que querían que estuviera con ustedes, pero desgraciadamente no estoy bien”, dijo Paquita.

De la misma manera, la cantante contó algunos detalles del mal que le aqueja. “Me hicieron un tratamiento el sábado, y tengo que guardar reposo dos o tres semanas, y en realidad no puedo caminar muy bien, no puedo”.