Periodista madridista pierde apuesta y viste la camiseta del Barça

El periodista Jonathan Gutiérrez perdió su apuesta con el presentador Eddy Vásquez, tras el clásico Barcelona vs Real Madrid, y le tocó ponerse la camisa del Barça.

Tanto el narrador como Eddy apostaron, en televisión nacional, sobre el resultado del clásico y estuvieron de acuerdo que el perdedor tendría que lucir la camisa del equipo contrario.

Bueno, hoy Gutiérrez se presentó al programa Jelou! Para cumplir con su palabra y se puso la camiseta del FC Barcelona.

LEE TAMBIÉN: Finalista de Miss Grand, destronada por comportamiento inapropiado

Tras este hecho, seguidores del programa aplaudieron su palabra: “Cumplió, los madridistas somos de palabra”, “De caballeros”. “Una vez me pasó y me dio alergia”, “Moraleja: Nunca escupas para arriba”, “Le queda bien”, “Tener que saber aceptar y cumplir las apuestas, no pasa nada”, fueron algunos de los comentarios en el post del programa.

Otros por su parte, le comentaron que deben apoyar a la Liga Panameña de Fútbol (LPF) y no el fútbol internacional.

Contenido Premium: 0

generar archivo de audio: Sin Audio