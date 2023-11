Pink dona libros prohibidos en Florida. Son de LGBT y más temas

La cantante Pink donará este miércoles en un concierto en Florida libros que han sido prohibidos en las bibliotecas y escuelas públicas como parte de una veda nacional impulsada por políticos republicanos, entre ellos el gobernador del estado, Ron DeSantis, que aspira a la Presidencia estadounidense.

La estadounidense realizará las donaciones en el concierto que ofrecerá esta noche en Sunrise, ciudad del sureste de Florida, como parte de una campaña que ya repartió libros en otro de sus recitales, la noche del martes pasado en el Kaseya Center de Miami.

"Es especialmente odioso ver a las autoridades enfocar en libros sobre raza y racismo, y en autores LGBTQ y de color. Hemos logrado muchos avances hacia la igualdad en este país y nadie debería querer que este progreso se revierta", dijo Pink en una declaración.

La donación de unos 2.000 libros durante sus presentaciones en el sur de Florida es resultado de una colaboración que la ganadora del Grammy ha hecho con la organización PEN America y la librería de Miami Books & Books, y entre los libros donados figuran títulos como 'The Family Book' de Todd Parr, 'The Hill We Climb' de Amanda Gorman, o 'Beloved' de Toni Morrison.

Todos ellos forman parte de una lista de al menos 300 títulos, muchos de los cuales tienen o abordan temáticas LGBTQ, que ya no están en las estanterías de bibliotecas y escuelas públicas en algunos de 67 condados de Florida.

Según PEN América, Florida es el estado con el mayor número de casos de prohibición de libros, más de 1.400 (si bien no todos han sido efectivamente retirados de las bibliotecas), y el mayor número de distritos escolares, 33, que retiraron libros en el último año escolar.



Los conciertos hacen parte de la gira mundial que Pink inició en junio de este año y que proseguirá hasta marzo de 2024.

