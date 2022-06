Piqué y Shakira tenían una relación abierta; ella no se siente vena'

Sigue el revulú por el queme que le dio Gerard Piqué a la cantante Shakira, y ahora según una periodista española ellos tenían una relación abierta, por lo que el queme no vale.

LEE TAMBIÉN: Joseline Pinto y sus ‘vacaciones soñadas’

Publicidad

José Antonio Avilés del medio Viva la Vida, ha comentado que ha podido hablar con el entorno del futbolista: "Alguien muy, muy cercano a Piqué me ha asegurado que no ha habido ninguna infidelidad por su parte. Están muy sorprendidos con la ruptura y con el comunicado que Shakira ha enviado".

También ha asegurado que el jugador y la cantante colombiana pactaron, hace tres años, ser una pareja abierta. Recordemos que ambos mantienen una relación desde hace doce años, tienen dos hijos y nunca se han casado.

"Su acuerdo habría sido, tú haces lo que quieres y yo hago lo que quiero, pero de cara a la galería seguimos siendo pareja", ha comentado en 'Viva la vida' aludiendo a las mismas fuentes cercanas al futbolista.

Shakira anunció que se separaba de Piqué el pasado sábado 4 de junio, a través de un comunicado difundido por su agencia de comunicación: "Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión".

Por otro lado, Lucy Mebarak, hermana de la artista colombiana, reveló que todavía no ha podido verse con su hermana: "No la he visto, no vivo en España. Todavía no sé nada". Por otro lado, Lucy ha aclarado que su hermana "está recuperándose y está fuera de España". Lucy ha añadido que para la familia, esta situación era "posiblemente previsible"

Contenido Premium: 0