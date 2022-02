Plaza Catedral no logró entrar en los Premios Óscar

La película panameña Plaza Catedral, del cineasta Abner Benaim, se quedó fuera en la carrera de los Premios Óscar.

Ayer, la Academia de Hollywood dio a conocer los seleccionados al galardón, y el país no entró en la categoría Mejor Película Internacional.

"Drive My Car", "Flee", "The Hand of God", "Lunana: A yak in the Classroom" y The Worst Person in the World", fueron las cinco nominadas.

El filme, que contó con la actuación de la mexicana Ilsa Salas, se convirtió en la primera película en llegar hasta la fase de preselección.

Plaza Catedral muestra cómo le cambia la vida de Alicia al perder a su hijo en un accidente, la pobreza que la rodea y las situaciones a las cuales tendrá que enfrentar en un barrio considerado como uno de los más pobres de Panamá.

El panorama cambia cuando Alicia conoce a un niño que cuida coches frente de su departamento en Plaza Catedral, en un giro que le muestra la verdad y la realidad.

La cinta causó furor y se destacó en el Festival de Cine de Guadalajara, en octubre pasado.

En el film, actuó el panameño Fernando Xavier De Castta, quien murió el año pasado a causa de la violencia, su personaje llamo mucho la atención.

“Felicitamos a las cinco nominadas, ha sido maravilloso recorrer el camino hasta aquí y esperamos que puedan vernos en los cines. ¡Allí nos vemos!”, señaló la página web del film.