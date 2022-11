Polo Polo celebra otro año de relación con a Anna

El exguerrero Marlon Polo está muy enamorado de su “fula” Anna Quintero, y ayer por motivos de su aniversario le dedicó unas palabras.

Y es que Polo Polo celebra un año más junto a su pareja, esa mujer que le enseñó a ver la vida de otra manera y por su supuesto le ha demostrado el amor a sus dos hijas.

“Hoy (ayer) es un día muy especial porque hoy estamos de aniversario, cumpliendo un año más de nuestra relación de nuestro amor. Gracias @annaquintero25 por tanto, gracias por todo el amor que me das todos los días y el amor y la dedicación que le das a mis hijas”, destacó el famoso en su red social Instagram.

Por otro lado, valoró el gran apoyo que ha sido para él y reiteró lo mucho que la ama.

“Gracias por darme una hermosa familia y por enseñarme que el amor y la familia es lo más importante, gracias por siempre estar hay en las buenas y en las malas, por siempre darme de tu amor, tiempo, y fuerza. Te amo demasiado, eres tú la que me hizo ver la vida de la mejor manera, eres todo para mi te amo y como me gustas... FELIZ ANIVERSARIO MI DAMA @annaquintero25”, señaló.

Minutos después, Anna le respondió: “Gracias por las hermosas palabras que me dedicas, pero más que las palabras por el amor y el tiempo que me das y lo que me haces sentir cada día. Amo nuestra familia y todo lo que hemos luchado por alcanzar. Y COMO ME GUSTAS”.

