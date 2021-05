¿Por qué debería Carmen Jaramillo ser Miss Universo?

Carmen Jaramillo, Señorita Panamá, sigue causando sensaciones, según muchos conocedores de los certámenes de belleza, y levantado miradas en el Miss Universo.

La beldad sigue compartiendo su experiencia y día a día en el certamen. Ayer, estuvo junto con Zozibini Tunzi, la actual Miss Universo, en un evento de la fundación Smile Train.

La reina de belleza ha sido entrevistada por diferentes medios de comunicación, entre ellos Telemundo.

En una entrevista muy emotiva, Jaramillo contestó algunas preguntas de Adamari López para el programa “Hoy Día”, ahí fue consultada sobre por qué debería obtener el Miss Universo.

A lo que la panameña respondió: “Yo me considero una mujer trabajadora, la perseverancia es algo que me caracteriza a mí y lo he descubierto con el paso de los años”.

La representante recordó todo su esfuerzo para poder cumplir sus sueños.

“Siete años me tomó poder llegar a donde realmente quería y nunca desistí. Una mujer líder tiene que ser capaz de luchar por sueños. Porque en el momento que tenga el poder en sus manos de cambiar su vida, va a poder transformar el mundo, en este caso el Universo”, expresó Jaramillo, con la sonrisa que la caracteriza.

Al ser consultada sobre qué haría si llegase a ganar el certamen internacional, lo primero que dijo fue ver a su inspiración, su querida bisabuela, quien la acompañó en todo momento durante su salida de Panamá, la semana pasada.

“Lo primero que haría es ver a mi abuelita, ella tiene la ilusión de que cumpla mis sueños y que todo el esfuerzo que he estado realizando durante este tiempo se materialice y pueda llegar con la corona a Panamá, en ese caso sería la segunda (corona)”, declaró la Señorita Panamá.

Cabe destacar que Carmen, entró en el Top 5 de "Llegada a la concentración de Miss Universo".

La final del Miss Universo se realizará el 16 de mayo, en Florida, Estados Unidos, en el Seminole Hard Rock Hotel & Casino.