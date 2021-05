Marelissa: ‘Cada quien tiene derecho a decidir qué hacer con su cuerpo’

Primero fue Natalia González, y ahora la presentadora Marelissa Him, quien fue indagada por el tema de tener hijos.

Y es que mientras contestaba algunas preguntas por Instagram, hubo una especial que toma los sentimientos de la presentadora sobre la edad para tener un bebé “Tú (32 años) y yo tenemos la misma edad y me dicen que se me va el tren por no ser mamá”.

De acuerdo con la Him, cada quien decide qué hacer con su cuerpo, si desea o no tener hijos.

“Ignora la gente es imprudente. Cada quien tiene derecho a decidir qué hacer con su cuerpo”, expresó la deportista.

Dijo que todavía muchos tienen esos estereotipos de que la mujer debe ser madre a cierta edad, pero destacó que después de ciertos años se debe pensar en la salud.

"¿Quién puso las reglas de la edad? Si es cierto que la mujer en un punto ya no debe tener hijos por salud, pero ya todas sabemos cuando es... y qué si se va el tren? La vida sigue, mientras tengas paz mental. Dejen de estar jodiendo que ese chiste de tú para cuando es bien 2003”, manifestó.

Añadió: “Inserte musiquita de Tik Tok drama ¿para cuando? ¿Acaso me lo van a mantener?, Me pagarás la escuela ah”.

Recordemos que hace unos días, a Natalia también se le tocó el tema sobre cuándo sería madre o si tenía problemas para tenerlos.

Por otro lado, Him señaló que no se ha operado los senos "Me siento pritty así para correr mejor".