Siria: 'Por esa bandera tricolor trabajo todos los días'

La expresentadora de noticias Siria Miranda compartió con sus seguidores cómo son sus días en Washington, Estados Unidos, lugar donde ocupa el cargo de embajadora de Panamá, además, dijo que extraña su patria, por la cual se levanta todos los días a trabajar.

“Ahora, así son mis mañanas tempranito... caminamos a la estación del Metro (12 minutos aproximadamente). Nos bajamos en la siguiente parada (5 minutos de viaje), subo unas escaleras casi infinitas para salir de la estación y luego camino unos 7 minutos. Hasta llegar a mi oficina llena de energía, entusiasmo e inspirada”, expresó la expresentadora de TVN.

Manifestó que para completar su recorrido cada mañana, lo hace de la manera más cómoda, en zapatillas “Por lo general hace frío en las mañanas así que me toca usar abrigo, y unas zapatillas para caminar en paz. Por supuesto los zapatos los llevo en la cartera”.

Por otro lado, se mostró agradecida por la gran oportunidad de poder servir a su país desde el exterior.

“Quiero compartirles este pedacito de mi día acá, y decirles que estoy profundamente agradecida con Dios por estar permitiéndole vivir esta experiencia. Eso sí no duden que extraño mi tierra, pero créanme por esa bandera tricolor trabajo todos los días con todo mi y me siento tan orgullosa de mi país más ahora fuera de él. ¡Los quiero un montón! Dios me los bendiga siempre”, declaró la comunicadora.

