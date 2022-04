¿Por qué fue a la India? Le dicen pende...o por irse con Jada

Will Smith ha reaparecido tras lo ocurrido hace casi un mes en los Premios Oscar. Desde que la gala, en la que el actor se llevó el galardón a Mejor Actor, hecho que quedó ensombrecido por el bofetón que le propinó a Chris Rock, no se le había visto públicamente, pero las cámaras lo captaron este fin de semana en la India.

Tras lo sucedido, el protagonista de El príncipe de Bel-Air se mantuvo más alejado de los focos, al margen de su dimisión de la Academia de Hollywood. Y es que esta marcha voluntaria no han sido las únicas consecuencias de lo ocurrido, pues sus nuevas películas, Bad Boys 4 y Fast and Loose, han paralizado sus producciones y ha sido castigado con pasar diez años sin pisar la gala de los Oscar.

Por voluntad propia, Will Smith ingresó en una lujosa clínica de rehabilitación para aprender a gestionar el estrés, pero parece que ya ha salido y, de hecho, podría estar muy centrado en su espiritualidad, según su último viaje.

El intérprete de 53 años ha sido visto en Bombay (India), tanto en fotos posando con fans como en vídeos que le han grabado en el aeropuerto. Pero a quien no han captado, al menos de momento, ha sido a Jada Pinkett, quien también ha viajado con él al país asiático.

Una fuente consultada por Us Weekly ha revelado el motivo de este viaje, y es que era unas "vacaciones familiares que ya estaban planeadas". "Se había hablado de cancelarlo, pero Jada insistió", añadió el testimonio. Incluso se ha dicho que lo obligó.

El actor no quería viajar tras lo sucedido, fue Jada Pinkett la que le animó a ir, pues es probable que una escapada para desconectar de la realidad les viniera bien.

Como era de esperarse, muchos seguidores le han dicho de todo tras conocerse el motivo real, pues destacan que Jada no lo quiere.

Will Smith travels to India following Oscars slap controversy https://t.co/kFQESoiLf1 pic.twitter.com/Lmg58FTWEd