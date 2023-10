Prefirió esconder su ansiedad para no ser juzgada

Por años la Miss Universo Panamá 2019, Mehr Eliezer, sufrió en silencio las crisis de la ansiedad, y prefirió llevarla a solas para evitar las clásicas respuestas de quienes juzgan sin saber el daño que genera este padecimiento a la salud mental.

Destacó que prefirió no pedir ayuda, porque las respuestas siempre eran las mismas: “estás loca”, “estás exagerando”, “busca atención”.

“Durante muchos años me sentí diferente debido a la ansiedad que me afectaba. Nunca quise contárselo a nadie porque las respuestas eran siempre las mismas: Estás exagerando, Buscas atención, Estás loca...”, afirmó

Reveló que por esconderla y llevar a solas, hasta se enfermaba, no comía ni dormía e, incluso, hasta dejaba de socializar con sus amigos.

Por todo lo que atravesó y saber lo difícil que es sufrir de ansiedad y no tener ayudad, en conmemoración del Día Mundial de la Salud Mental, la también artista les hizo saber a quienes sufren de ansiedad que no están solos, aconsejó romper con los estigmas de las terapias y los medicamentos, porque quien lo padece merece estar bien, merece ser feliz, y saber que no está solo en esta lucha.

“Hoy estoy aquí para decirte que no estás solo. Se estima que uno de cada tres mujeres, y uno de cada cinco hombres, sufrirán depresión mayor en algún momento de su vida. Cuanto más abiertos seamos a la hora de eliminar el estigma que rodea a la salud mental, más cerca estaremos de garantizar una ayuda igualitaria, segura y accesible a quienes la necesitan”, puntualizo la modelo.

