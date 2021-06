Pregunta si tiene que pagar coima

Franklyn Robinson asegura que está cansado y pide a las autoridades que lo dejen en paz, pues desde que empezó a regir el nuevo horario de toque de queda, las unidades policiales solo llegan a su local, en Río Abajo, para que los comensales desalojen el lugar antes de la hora.

En un video que publicó en Instagram, dejó ver lo sucedido, expresando que a las 9 de la noche el patrulla llegó, con las luces de sirena activa para que los clientes se vayan. Asegura que lo que le molesta es que solo llegan a su local con esta actitud, porque cerca de él hay otro negocio y allá no llegan.

“Llegan con sirenas, luces, entran para amedrentar a los pocos clientes que hemos tenido esta semana y mi molestia es que solo van a mi local... yo pagué mis fu...in impuestos, todos, DGI, Municipio, a pesar de que no operé por varios meses y por qué joden, busquen a los que no están legales y no pagan sus impuestos... Sorry por los locales vecinos, pero desde el lunes llegan aquí y pasó por todos los otros locales y no van”, expresaba en el video, en el que también mostró que los negocios vecinos seguían atendiendo a sus clientes.

Molesto, preguntó si es que tiene que pagar coima para que lo dejen trabajar tranquilo, etiquetando en su post al presidente y vicepresidente del país. “Me tienen al personal cansando, agotado y a pesar de tener todo en regla, los intimindan... @NitoCortizo baaassstaaa @gabycarrizoj baaastaaa dejen que la gente trabaje fren... Díganme, no puedo se un ciudadano que trata de hacer TODO legal y díganme si tengo que pagar COIMA.... ¿A quién le pago pues, para que dejen en paz?”, concluyó.