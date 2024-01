Prioridad de Residente es moverse al cine

En febrero de 2023 René Pérez, mejor conocido como Residente, anunció que se había asociado con Alexander Dinelaris, el guionista de la oscarizada 'Birdman', de Alejandro González Iñárritu, para escribir una película sobre el revolucionario José Maldonado Román (1874-1932), puertorriqueño como él.

Dinelaris le propuso protagonizar el filme que ya estaba produciendo, "In the Summers", y él se lanzó atraído por "otra forma artística de expresión", obteniendo así su debut actoral.

Tras estrenarse el filme este lunes en el Festival de Sundance, Residente ve como prioridad afianzar su carrera en el cine como guionista y director de un largometraje histórico que se ha propuesto terminar de escribir este año.

"Mi prioridad ahora está en irme moviendo más al cine", cuenta en una entrevista con EFE René Pérez Joglar, más conocido como Residente, que presentó el filme de Alessandra Lacorazza en el certamen de cine independiente más reputado de EEUU.

Según explica, sus años de experiencia en la industria lo han llevado a una comodidad que irónicamente lo impulsó a querer salir de ella y probar suerte en la actuación con un duro papel que resonaba con su historia personal: "Para mí el arte es incomodidad".

"Antes me habían ofrecido actuar y yo decía que no porque pensaba que yo no lo podía hacer, pero ahora que lo he hecho me gustó y lo disfruté", dice el cantante, abierto a la posibilidad de seguir actuando si aparece otra oportunidad interesante.

