Quedaron con las maletas hechas y sin vuelo a Qatar

Mari Gaby Sealy y Katherine Polet se quedaron vestidas, con maletas hechas y ganas de disfrutar de los últimos partidos del mundial de fútbol en Qatar.

Según detallaron las bailarinas, ahora tendrán que subir y bajar escaleras para recuperar los B/.2,400.00 que gastaron en boleto de avión para ir a Qatar, después de que el personal de la aerolínea con la que compraron el pasaje aéreo les dijeran que no podían viajar porque no tenían el Hayya aprobado.

La tarjeta Hayya sirve de permiso de entrada a Qatar para los visitantes internacionales y, durante el Mundial, proporciona una serie de beneficios, entre ellos el transporte público gratuito para los titulares de las entradas en los días de partido.

Al ser informadas de la situación, ambas pidieron una solución, sino podían ir a Qatar, pedían que se les cambiara el destino, querían ir a Estambul, pero deberían pagar una penalización, la cual le fueron subiendo de B/.300.00 a B/.2,000.00.

“No es posible que tu me estés cobrando B/.1,600 de Panamá a Qatar, y ahora que cambiamos el vuelo, que es más corto, B/.2,000.00, o sea quedamos con el Hayya activo, y la aerolínea se pinta de colores, y para ellos no teníamos la reglamentación; ok, error de nosotros, pero ni siquiera nos dieron una solución sabiendo que era domingo y las oficinas no estaban abiertas...”, expresó Mari Gaby.

Ahora les tocará esperar a que su abogada haga las diligencias necesarias para recuperar su dinero de pasaje aéreo, ya que el de hospedaje en Qatar lo perdieron.

