Raphy le dice vieja chismosa a Don Omar; su respuesta dejó dudas

"Me levanté de la silla y me fui dejando a todo el mundo en la reunión, porque yo no soy empleado de él (Daddy Yankee)", comentó Don Omar. Pero este fue solo el inicio de una serie de problemas que acabaron en la decisión de Don Omar de no continuar con la gira tras solo unos pocos shows.

Daddy Yankee Por: Redacción / Web - Martes 18 de octubre de 2022 11:45 AM