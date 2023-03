¡Rata de dos patas! Novio de Becky G admite que la quemó

Tras ser acusado de quemón, Sebastián Lletget, el prometido de Becky G, reconoció que tuvo “10 minutos en los que perdió el juicio” y terminó afectando su relación con la cantante.

El mediocampista del FC Dallas publicó en redes sociales una disculpa a Becky G donde dijo que lamentaba haber lastimado a la persona que había sido “la luz de su vida”.

Hace unos días, una usuaria de Instagram dio a conocer un video en el que supuestamente está el futbolista en una situación comprometedora con otra mujer. Los hechos habrían ocurrido en febrero en España, cuando el delantero del FC Dallas visitó la discoteca Shoko Madrid.

Ella etiquetó a Becky G en su publicación, ya borrada, le dijo que su novio la engañó con ella y que incluso tenía más videos del futbolista, desnudo.

“Durante un momento del que me arrepiento profundamente, un lapso de 10 minutos en el que perdí mi juicio, se convirtió en una plataforma para una extorsión”, dijo Lletget.

“Para Becky, tú has sido la luz de mi vida, mi fortaleza, quien siempre me ha mostrado amor incondicional. En vez de honrar ese amor cada día, he hecho lo opuesto, lastimándote y faltándole el respeto a la persona que más amo en mi vida”, agregó.

Lleget de 30 años y nacido en San Francisco ha sido novio de Becky G, de 26 años, desde 2016.

En diciembre de 2022, la pareja se había comprometido. La artista, conocida por sus éxitos como “Mamiii” y “Mayores”, ha sido vista apoyando a Lletget desde las gradas del estadio del FC Dallas, en Frisco.