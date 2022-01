Rauw Alejandro confirma show en Panamá y varios piensan empeñar todo

El cantante Rauw Alejandro anunció la gira de presentaciones para este año y en una de sus paradas decidió incluir a Panamá, causando que un montón de panameños le comentaran de todo lo que harían para verlo.

Según el calendario que subió a sus redes, estará en suelo patrio el próximo 29 de abril.

La gira que arranca en California el 15 de enero, termina el 11 de junio en Barcelona, España, además, recorrerá todo el continente.

¿Por qué Viceversa? "Viceversa" es el segundo álbum de estudio del cantante puertorriqueño Rauw Alejandro, lanzado el 25 de junio de 2021 a través de Sony Music Latin y Duars Entertainment. Los temas que se encuentran en el álbum son "Todo de ti", "sexo virtual", "2/catorce", entre otros muy sonados a nivel internacional.

"Ahora sí viene uno bueno", "Alfin vendrá alguien diferente para variar", "Toca empeñar de todo, porque ese concierto no me lo pierdo", "La situación está dura, pero vamos como sea a ese concierto", "Tenemos que ir como sea a ese evento, no sabe cuándo vuelva", eran parte de los comentarios que le hicieron.