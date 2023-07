Rauw se cabrea con fan que lo cuestionó por quemar a Rosalía

Rauw Alejandro rompió el silencio sobre su separación de Rosalía, asegurando que su truene no se debió a una infidelidad, como había circulado en redes sociales, en donde se propagó el rumor de que el puertorriqueño tuvo una aventura con Valeria Duque, sexy colombiana, que tiene entre sus logros profesionales protagonizar junto a Maluma el videoclip de '11 PM'.

LEE TAMBIÉN: Miah rompe el silencio. Aclara que es el padre biológico de su hijo

Publicidad

“Sí, unos meses atrás Rosi y yo terminamos nuestro compromiso. Existen miles de problemas que pueden causar una ruptura, pero en nuestro caso no fue por culpa de terceras personas o una infidelidad”, dijo Raúl Alejandro Ocasio, en sus redes sociales.

En el perfil de Twitter del cantante, un usuario comentó lo siguiente: Rauw Alejandro ha mentido en sus primeras declaraciones sobre sus declaraciones su ruptura con Rosalía”.

Desde antes de que Rauw confirmara que se separó de Rosalía, muchos usuarios habían comentado que el puertorriqueño engañó a la española, hecho no verificado que tomaron como una ofensa personal. De ahí que el reggaetonero haya hecho un boletín, en el que precisó, “Durante este espacio que me estoy tomando para asimilar todo esto, han surgido alegaciones públicas erróneas”.

Una vez que puso las cartas sobre la mesa, el cantante no pudo aguantar más las descalificaciones en su contra y explotó así en contra de un usuario de Twitter que lo tachó de haber mentido:“Wow, los más que saben. Exactamente terminamos hace 2 meses, tenemos responsabilidades y compromisos con ustedes nuestros fans, una ruptura no se anuncia al día siguiente. Yo seré muchas cosas, pero mentiroso e infiel no es una de esas. ¿Ya felices? ¿Pueden dejarnos en paz?”.

Con ello, Rauw Alejandro intentó cerrar de tajo un amargo capítulo en su vida.

Por otro lado, Rosalía también rompió el silencio sobre su truene, y expresó, “Yo quiero, respeto y admiro muchísimo a Raúl, ni caso a las películas, nosotros sabemos lo que hemos vivido. Este momento no es fácil, así que gracias a todo el mundo por entender y respetar”.

Contenido Premium: 0