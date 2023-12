Raymond Lee regresa en Quantum Leap para su segunda temporada

El actor Raymond Lee interpreta al brillante físico Ben Song en la segunda temporada de la serie Quantum Leap, misma que llega por Universal+ el próximo 8 de enero para Latinoamérica.

Respecto a esta historia, han pasado más de 30 años desde que el Dr. Sam Beckett pisó el acelerador de Quantum Leap y desapareció. Ahora, un equipo liderado por el brillante físico Ben Song (Raymond Lee) unió fuerzas para reiniciar el proyecto, pero nada ha salido como lo esperaban.

Publicidad

El doctor Ben Song, al igual que el original Beckett, se ha perdido en el tiempo y su única guía es su prometida Addison (convertida en holograma, interpretada por Caitlin Bassett), que intenta facilitar su vuelta a casa.

En el final de la primera temporada, Ben terminó su misión salvando a Addison gracias a una advertencia del futuro. En esta nueva temporada encontraremos a nuestro viajero en el tiempo favorito tres años después y todos necesitamos saber qué pasó en ese período de tiempo en el que Ben estuvo viajando. ¿Qué pasó con su equipo? ¿lo siguen buscando? ¿Allison aún lo ama? Donald P. Bellisario es el creador de esta serie de culto de ciencia ficción que originalmente fue transmitida en 1989 y también es el productor ejecutivo de esta nueva adaptación.

Raymond Lee habló sobre este proyecto y sobre su participación a medios internacionales, incluyendo a Crítica.

¿Cómo es la preparación para interpretar a diferentes personas en cada episodio?

Básicamente leo el guión, y digo, bueno, esta es la época, esta es la nueva persona que seré y casi todo empieza desde el proceso de vestuario, cuando voy a las pruebas de vestuario, empiezo a tener una idea de quién voy a interpretar y en qué época está, también lo que voy a estar haciendo a lo largo del episodio. Digamos que mi personaje va a correr y saltar, debo asegurarme que esta persona que estoy interpretando pueda moverse de cierta manera determinada que yo quiera. Entonces digamos que estoy interpretando a una persona que usa escudos de 3 pulgadas, y sé que debo correr mucho, tengo que asegurarme que todo pueda funcionar. Todo empieza ahí, de afuera hacia adentro.



Y luego, una vez conozco a los miembros del elenco, porque una cosa que me gusta decir es que siento que soy la eterna estrella invitada en el programa de alguien más, porque nuestro elenco invitado es tan destacado y tienen un gran acto a lo largo del episodio. Una vez me encuentro con el otro actor, empezamos a pasar por nuestras escenas y empiezo a tener una mejor idea, así que el proceso empieza desde el vestuario y luego en el día de grabación, tengo en cuenta mucho mis instintos.



¿Qué cosas aprendiste de Ben en esta nueva temporada?

Ben es mejor persona que yo, porque siempre está poniéndose en la línea por el beneficio de alguien más. Está salvando la vida de alguien, al final para salvar su propia vida para poder dar el siguiente salto.

Pero estoy aprendiendo que Ben, en esta temporada, debido a las circunstancias en las que se encuentra, tiene que confiar un poco más en sus propios instintos. Tiene que descubrir y entender que tal vez el acelerador o la cámara de imágenes no funciona exactamente todo el tiempo y así, él no necesariamente siempre tiene un holograma con él, o el holograma puede aparecer en momentos o no siempre está ahí para depender del holograma.



Estoy tratando de no revelar demasiado de esta temporada, pero hay bastante crecimiento para este personaje de muchas maneras y ha sido una cosa divertida de explorar como actor, para descubrir esta versión de Ben y al final, Ben me enseña cómo ser mejor persona, con un amplio espectro de empatía, ciertamente le importa mucho los otros.



¿Cómo es para ti recrear este mundo que fue iniciado hace 30 años y ahora se ha adaptado a esta nueva era?

Es un gran honor. El show original realmente afectó a una gran cantidad de personas de una manera muy significativa. El show siempre ha significado el bien, está poniendo al derecho lo que una vez estuvo mal y 30 años después, todavía hay mucha maldad que necesita corregirse, y ahora necesitamos entender a la gente y cómo se siente en sus vidas más que nunca.



Así que me siento extremadamente afortunado y bendecido de ser el centro de este tipo de historia, que si intención es buena. Y para mí, la idea es que continuemos en un show que ha tocado a tantos, y es maravilloso conocer a los fans del original, no es una gran base de fans, No es como “oh dios mío”, es más como “antes veía este show, me tocó mucho o antes veía el show con mis padres, este episodio en particular me cambió la vida” Siempre sirve bajo grupos representativos también, así que este programa es realmente significativo de tantas formas y me siento extremadamente afortunado de ser parte de algo que tiene la mejor intención.



A pesar de que el nuevo Quantum Leap tiene mucha más acción que la serie original, todavía mantiene esas preguntas filosóficas y psicológicas sobre el ser o la identidad y la idea de amor. ¿Cuáles son tus pensamientos sobre eso?



Realmente disfruto el hecho de que esta versión es diferente de la original en ese sentido, porque nuestros creadores, escritores y productores han visto lo que nuestro elenco puede hacer y creo que lo que hace un escritor o un productor genial es mostrará el elenco que tienes y usarlo al máximo de su potencial Durante un par de episodios, puede mostrar un poco de valentía con la acción, así que decidieron escribir más acción en la historia.



Y en este día y época también, creo que los espacios de atención de la gente son un poco más cortos, así que cuando puedes acelerar el ritmo de un show, porque si vuelves a ver el original Quantum Leap, creo que la gente ahora necesita tener un cierto nivel de paciencia para poder lidiar con la historia que se desarrolla lentamente de esa manera. Personalmente, me encanta Slow Burn, así que puedo sentarme a través de un film de tres horas en el que se trata solo de un personaje aprendiendo una nueva cosa sobre él mismo. Pero este show, especialmente con tanto talento que tenemos en nuestro elenco, necesitamos poder desarrollar todas estas diferentes historias en un ritmo rápido, con mucha profundidad emocional. Así que en realidad es bastante desafiante rellenar todo eso en un episodio de 42 minutos, especialmente manteniendo la mitología y especialmente desarrollando el mundo de Quantum Leap también.



Pero lo que realmente me encanta de nuestra segunda temporada es que podemos profundizar más en las dinámicas de los personajes y las jornadas emocionales de cada persona. Si vamos a sus historias de origen, cómo se convirtieron en parte de Quantum Leap, cómo podemos complicar más las dinámicas para hacer que las peores y mejores partes de cada personaje salgan. Así que, sí, creo que la acción es una parte central del show porque debe haber algún tipo de riesgo involucrado, pero, me encanta que nuestro programa pueda ser mucho más que eso en términos de profundidad.

Creo que es muy emocionante ser parte de un programa de sci-fi, una nueva vida en el streaming. Me gustaría preguntarte tu opinión sobre las oportunidades que ofrece Universal para la televisión de género como Quantum Leap. ¿Cómo crees que la experiencia como actor ha cambiado? ¿Crees que hay más oportunidades? En cuanto a diversidad de roles y como estabas hablando del poder físico que tienes que tener para esta segunda temporada, ¿crees que el streaming también ofrece oportunidades para los actores para explorar nuevos personajes y nuevas habilidades y diferentes requerimientos?

Sí, creo que nuestro show es genial para el streaming. Especialmente estos días y época, tengo muchos amigos que ni siquiera están viendo los programas mientras salen, porque quieren esperar que salga toda la temporada y simplemente miran todo. Y nuestro programa, creo que tiene una habilidad remarcable de resetear, ¿verdad? Porque cada salto es un nuevo episodio. Así que, si eres un espectador casual, simplemente viendo cuando el programa sale, creo que es emocionante, pero creo que nuestros escritores han hecho un trabajo remarcable de serializar la historia muy bien para poder verlo también.



Pero sí, en cuanto a representación y ver más diversidad en pantalla, estoy viendo un enorme crecimiento. Hay más enfoque en querer conocer a personas que se parecen a mí, su historia de origen, cómo nuestros padres llegaron a ser, cómo nos llegamos a ser. Creo que hay más comprensión general y curiosidad sobre que nosotros somos todo el mundo, no solo los asiáticos, todo el mundo.



Y estamos encontrando que hay una plétora de historias que no se han podido contar y hay una demanda por ello. Es claro y evidente en todos los programas que son nominados para el Emmy y en las películas que van a ser nominadas para el Oscar este año. Los protagonistas tienden a ser historias, y eso también significa que habrá más oportunidades para las comunidades no representadas. Es muy emocionante saber que nuestra existencia, mi existencia, ha significado algo y que hay valor en el mundo para alguna especie de consumo. Pero sí, ha habido un enorme crecimiento y espero que no sea solo una tendencia y que continúe.



¿Cómo es que Quantum Leap se mantiene innovadora y adaptable en esta segunda temporada? ¿Cuáles son las cosas nuevas e interesantes que vamos a ver que no vimos en la primera temporada?

Habrá muchas más complicaciones en términos de relaciones. Creo que es de conocimiento público que hemos añadido dos nuevos personajes esta temporada. Dos personajes que tienen una hoja de vida inmensa y son actores increíbles y son seres singulares ellos mismos. Y lo que han podido traer a esta segunda temporada es, creo, todo lo que todos podríamos haber deseado, y luego más, porque añaden niveles complejos a la historia.



Y, como mencioné, estamos cayendo más lejos de la mitología y de cómo es la ciencia detrás de esto. Ya hemos establecido eso, así que ahora vamos a ir más profundo. Vamos a ir más profundo y a poner cada uno de nuestros personajes en situaciones realmente comprometedoras y a ver lo que estamos dispuestos a dar por nosotros mismos o lo que no estamos dispuestos a dar. Estoy muy impresionado con la revelación de la historia de esta temporada, actualmente tenemos cuatro episodios completos para grabar, estoy leyendo los guiones, y pienso que, por el final de la mitad de la temporada, pudiéramos haber arruinado todo lo que teníamos en la caja de ideas, pero es una temporada bastante remarcable.



¿Cómo se siente representar el personaje de Sam Beckett y ser el protagonista de esta nueva versión de una serie que dejó su marca a principios de los 90?

Me siento increíble, por tantas razones. Sam Beckett es un personaje que fue amado. Y siento que es una continuación de una historia de amor que los fans originales han sido parte de. Y si no hubiera Sam Beckett, no habría Quantum Leap, así que el hecho de que la historia está empezando y hay conexiones con el original, como el personaje de Ernie Hudson, Magic, en el que él ha sido parte de uno de los pasos de Sam Beckett en el pasado. Creo que esa línea y estos personajes son a los que los fans originales seguirán conectándose.



Y hay una conexión espiritual entre mi personaje, Ben Song, y Sam Beckett, ¿verdad? Un poco siguiendo los pasos que ha caminado y también expandido. Porque ahora la tecnología en el mundo de Quantum Leap, en 30 años, ha llegado a un largo camino, así que podemos mejorar las capacidades de viajar en el tiempo, como avanzar más allá de la línea de tiempo de Sam Beckett, avanzar más allá de la línea de tiempo de Ben Song, y hacia adelante y atrás.



Y como viste en el final de la temporada 1, vamos al futuro, y eso es algo que el show original nunca ha sido capaz de hacer. Así que cuando tienes las posibilidades de abrir la caja de Pandora de lo que está por venir en el futuro, ahora estamos realmente hablando de capacidades de viaje de tiempo inmensa. Así que, sí, se siente increíble poder crecer en una base tan sólida de un show que es básicamente un mecanismo perfecto para la narrativa.



¿Cuál crees que ha sido el éxito de esta producción?

Creo que es la suma de todo, creo que tenemos un equipo increíble, nuestros escritores son muy considerados, nuestros actores están extremadamente comprometidos. Cada director que pasa por nuestro set ha mencionado que siente como una energía diferente de cualquier otro set que han trabajado, porque creo que en el corazón de todo esto estamos todos tratando de cuidarnos por nosotros mismos, mucho como lo que significa el show.



Nunca sabes, en esta época, si vas a tener otra temporada o si vas a ser cortado a la mitad, así que siento que todos estamos extremadamente agradecidos de tener la licencia de contar más historias, porque sé que nuestros escritores solo están empezando y se siente genial tener el apoyo de Universal y NBC para continuar invirtiendo en nuestro programa, porque no parecen descansar en términos de mostrar su apoyo.



Eso es como cualquier otra cosa, si le dices a un niño que está haciendo bien algo, le hace querer hacerlo mejor, ¿verdad? Al menos así lo veo yo. No soy el tipo de persona que retiene elogios de alguien cuando está haciendo algo genial. Y yo, por supuesto, trabajo mejor con el enfoque positivo también. Así que es agradable tener apoyo, es agradable obtener una reanudación de la primera o segunda temporada, y es agradable tener el prospecto de más episodios.



Una de las cosas más interesantes de la serie original y de este nuevo programa es que el personaje principal juega diferentes roles en diferentes situaciones. Un episodio occidental en el espacio, o un luchador, un cura, y en la segunda temporada también, bueno, hay un episodio con las protestas de L.A. y Egipto. Pero, ¿Cuál ha sido el momento más difícil de hacer el show?



Creo que tal vez sea, no lo sé, cuando me encanta hacer algo tanto, es difícil enfocarme en lo difícil, porque lo disfruto. Incluso cuando no puedo dormir mucho, o incluso estoy tratando de recordar líneas rápido, o tratando de conocer a otro actor lo suficientemente rápido, en donde podamos establecer la química o conexión.



Estos son todos desafíos, pero no los veo como difíciles. Creo que la parte más difícil de actuar es no trabajar, así que estoy contento de estar trabajando mucho. Pero sí, creo que tal vez si hubiera algo que fuera un poco retador, es recortar el tiempo para la preparación. Muchas veces trabajo 12, 14 días, y luego vengo a casa, tengo una familia, hijos, y hay amor que debo repartir, también necesito prepararme; tengo que prepararme una hora y media, dos horas para estudiar, y eso me da muy poco tiempo para dormir. Pero creo que manejar eso ha sido el desafío más difícil. Pero una vez que lo has conseguido, se convierte en parte de la rutina, y nosotros, como humanos, somos tan adaptables.



Así que una vez que aprendí a adaptarme, probablemente fue en ese episodio de Price Fighter, en el que me sentí como, oh, Dios mío, no sé si puedo seguir haciendo esto, donde aprendí un nuevo modo de estar bien. Y desde entonces ha sido, no más fácil, sino más manejable. Pero sí, si tengo que decir, si hay un aspecto difícil, es mantener la energía y asegurarse de estar presente en cada momento.



¿Cómo fue la evolución del Dr. Ben Song en la serie y Raymond?

Definitivamente ha habido una evolución. Para mí, personalmente, ha habido un gran crecimiento, inicialmente, hay una presión desconocida de sí nuestro show va a ser recibido, o si vamos a tener más episodios, o si la gente se va a conectar. Y luego, una vez que se ha pasado eso, hay un crecimiento allí.



Y luego dices, bien, tal vez puedo relajarme un poco, en términos de preocuparme. Entonces, ¿cómo puedo mejorar el show? ¿Qué puedo hacer para mejorar el show? Luego, una vez que llega el show a un lugar en el que se siente un poco estabilizado y eres capaz de sincronizarse con tu personaje y entiendes tu ambiente un poco mejor, hay crecimiento allí.



Cuando el show llega a otra temporada, hay otro nivel de crecimiento en el que dices, ok, ¿cómo podemos hacer esto aún más emocionante para los espectadores? ¿cómo podemos separar nuestro show de todos los otros shows que están ahí para hacer nuestro show especial? una vez que sientes que estás en ese camino, hay otro poco de crecimiento allí.



Pero, ¿sabes? Nunca he sido, a esta escala, el número uno en un show antes. Así que, ahora, sentarme aquí enfrente de ustedes, para sentir que puedo proponer de una manera en la que no se sienta extraño para mí y verme en una postura y luego decir que ese es mi show, hay crecimiento personal allí para mí, por supuesto.



Y creo que para Ben como vuelve a recordar más y más, y como vuelve más confiado en sus habilidades y en el hecho de que puede salvar las vidas de la gente y que su propósito se vuelve más claro, creo que hay crecimiento en un corto plazo. En el primer episodio, ¿dónde estoy? no tengo idea, no tengo memoria, no sé la persona que amé, luego te das cuenta de quién eres poco a poco, cuando todo vuelve a ti. Y así, creo que Ben se ha convertido en alguien más cómodo en su piel para luchar contra estas situaciones desagradablemente difíciles, pero con alguna especie de certeza de que las cosas funcionarán.



Este programa mezcla lo clásico, la historia, ciencia ficción y también humor. ¿Es más fácil para ti, como actor, hacer que la gente ría o llore?

Creo que a veces estoy predeterminado, y tal vez el modo en que crecí, fue usar el humor como una forma de lidiar. He visto situaciones difíciles, siempre pienso que algunas cosas son realmente divertidas, cuando las cosas son realmente terribles y asombrosas, intento encontrar un tipo de humor en ellas. Creo que, naturalmente, me dedico al humor. Nuestro director de producción me ha dicho en el pasado, no tienes que hacer cada escena graciosa.



Así que siento que hay un aspecto de mis sensibilidades naturales en lidiar con una situación difícil para tratar de desarmarla con humor, y Ben está consistentemente en una situación difícil. Pero creo que también es bueno para los espectadores.



Algunos de mis películas y programas de televisión favoritos, Indiana Jones, Back to the Future, la serie de Star Trek con J.J. Abrams, los personajes del centro tienen un gran sentido del humor. Pueden mirar con pericia y, aparentemente, el destino del final del mundo, y pueden hacer algo ingenioso y salvar el mundo, y esos son algunos de mis personajes favoritos.



El hecho de que mi personaje se esté desarrollando para ser uno de esos personajes es como un sueño para mí. Ciencia ficción, aventura, acción, estos son todos mis géneros favoritos, y todos los mejores han podido hacer todas esas cosas que mencionaste muy bien. Así que, sí.

¿Cómo ha sido para ti trabajar con el creador? ¿Cuál es la retroalimentación que les ha dado a ustedes para mejorar esta nueva temporada, esta nueva versión del programa?

Me siento afortunado porque él tiene mucha confianza en mí. No sé por qué, pero él tiene mucha confianza en el hecho de que voy a poder entender dónde va el show, y él siempre tiene una mente abierta.

Incluso si es 1 de la mañana y yo no entiendo algo, y le llamó, él se levantará de inmediato y me hablará, no solo la historia o Quantum Leap, tal vez si tengo ansiedad por algo, tiene mucho conocimiento y mucha experiencia, y creo que el hecho de que pueda confiarse la historia y en este tipo de personaje, primero y por supuesto, es un gran voto de confianza para mí. Pero sí, creo que su confianza en todas nuestras habilidades para continuar con un programa como este es probablemente su mayor fuerza para empoderarnos.

Contenido Premium: 0