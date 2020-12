Real Phantom prende las redes con su jocoso tema 'Me la voy a rifar'

Iván Broce, mejor conocido como Real Phantom ha dado que hablar mucho el fin de semana y en estos días, por el lanzamiento de su nueva canción "Me la voy a rifar", frase que es tendencia en estos momentos por el mandatario Laurentino Cortizo.

"Me levanté temprano para aprovechar, la vaina ta' jodida, me gusta el party, no me gusta el encierro. Soy de Panamá, me gusta Héctor Lavoe, esto te va ha cambiar y de la mano de Dios me la voy a rifar", dice parte de la pegajosa canción.

El artista dijo que este tema nació en el estudio y detalla situaciones de la vida cotidiana, pero no todo es relajo, debido a que también busca llevar un mensaje positivo en medio de la situación que se vive en Panamá por la pandemia del COVID-19.

En una publicación en su cuenta de Instagram, Phantom detalla: “usando la frase trending como el punchline y en vez de un free nos quedó en esta joda. Algo para despejar la mente de tantos problemas y preocupaciones”.

Real Phantom está promocionando su canción a través de redes sociales e incluso la está compartiendo a través de WhatsApp.

El tema lleva unos días y ya se está comenzando a popularizar en redes sociales, pues varios usuarios la está utilizando para retos y para adaptarla a videos virales.