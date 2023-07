Rechazan cambio de medida. Jimpín evita la cárcel y deberá firmar

El Tribunal Superior de Apelaciones decidió mantener las medidas de reporte periódico, impedimento de la salida del país y alejamiento, a Adán Jimpín, por la agresión contra la influencer Rake Martínez, esto tras la audiencia de esta mañana en el Sistema Penal Acusatorio.

Como ya se sabe la influencer lo denunció por agresión física, luego que el pasado martes le causara una herida en la frente con un termo.

El caso tomó relevancia en las últimas horas, esto después que circulara información sobre otras supuestas víctimas, entre ellas también se especuló desde hace varios días que la conocida Neka Prilla sería una de ellas.

Samantha Acrich, abogada de Raquel aclaró varios puntos que se dieron en este caso y afirmó que no se detendrán para defender los derechos de ella.

"En esta segunda audiencia, será con un Tribunal con tres jueces, en conjunto van a tomar una decisión. Las querellas de acuerdo al Código Procesal Penal, uno puede pedir una indemnización en caso que se vaya a un proceso civil por daños y perjuicios, pero no es nuestra prioridad. Estamos buscando una sentencia por lo penal. La intención de Raquel no tiene nada que ver con la parte económica, así que nosotros no estamos buscando un acuerdo de pena.¿Cuántos años de cárcel? Eso lo tendrá que definir un juez. La prioridad que se busca es encontrar un veredicto de culpable", dijo anteriormente.

Sobre el estado de Rake en estos instante, detalló que está muy afectada y debe trabajar muy fuerte para que regrese a ser la persona que era.

Durante la audiencia de apelación se pudo conocer que Jimpín no pude ingresar a las redes para buscar a su expareja, de lo contrario podría poner en problemas su estado y las autoridades le cambiarían las medias por algo más serio.

