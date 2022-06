Revelan cómo quemaron a Shakira y un rumor dice que está embarazada

Sigue la novela de Shakira con Gerard Piqué y ahora ha salido a relucir que el futbolista tenía una estrategia para encontrarse con otra mujer y quemar a la colombiana.

El programa de televisión español Socialité dio a conocer la que sería la estrategia utilizada por el defensor español para serle infiel a Shakira.

Según la versión divulgada, Piqué habría usado un taxi como medio de transporte para llegar a la lujosa discoteca, llamada “La Traviesa”, donde mantenía encuentros con su amante.

“Me decía que no quería un futuro con una mujer amargada”, dijeron los presentadores de este programa sobre lo que pensaba Piqué. El medio señaló que, una vez llegaba al lugar, ingresaba por una puerta lateral del establecimiento ubicado en una calle poco concurrida. Ya en el interior, tras encontrarse con la amante, el jugador del Barcelona FC se iba a una parte reservada del lugar con el fin de no ser vistos.

“Sobre las fiestas de Piqué, a ver... yo llevo 12 años siguiendo a Gerard, y Piqué es muy conocido en Barcelona, las fiestas que hace... pero me recalcan que últimamente está totalmente desfasado, gastando muchísimo de fiesta con su compañero Riqui Puig”, aseguraron.

Se agrega que el jugador “está gastándose cantidades indecentes de dinero en discotecas y restaurantes hasta altas horas de la madrugada”.

Recalcan que “según mis informaciones, las cantidades que pueda gastarse Piqué en una noche de fiesta varían según el día, pero mínimo 2 mil euros para arriba por día. Pero esas cantidades para Piqué son irrisorias”.

Hace poco un par de periodistas españolas revelaron haber visto al futbolista dentro de un carro, muy cariñoso, con la que llamaron una “amiga especial”, una mujer con la que estaría saliendo Piqué tras su separación con Shakira.

“Piqué y su amiga especial fueron vistos en actitud cómplice y cariñosa la madrugada del jueves en una localidad de la costa catalana”, confirmaron las periodistas, recalcando que sus fuentes habrían comprobado que el futbolista protagonizó la escena alrededor de la 1 de la mañana, junto con la joven de 22 años con la que le habría sido infiel a la colombiana.

Aunque no revelaron ningún video o imágenes que comprobaran sus afirmaciones, sí aclararon que habían investigado y que varias fuentes les habrían confirmado la presencia de Piqué junto con su “amiga” durante esa noche, y los “cariños” que estos dos habrían mostrado mientras estaban en el vehículo.

Por otro lado, en las últimas horas han salido a relucir un nuevo rumor, pues al parecer estaría nuevamente embarazada ya que un video viral desataría estas nuevas sospechas.

El medio “nbc” difundió un video en el cual se puede ver a Shakira haciendo sus movimientos de cadera más representativos. Sin embargo, eso no fue lo que llamó la atención de los internautas sino el vientre de la cantante ya que se veía un poco abultado, lo que levantó sospechas de un posible embarazo.

