¡Revulú! Piden al alcalde no arrendar el parque Porras para Carnaval

La abogada Guillermina McDonald, Presidenta del Movimiento de Abogados Gremialistas (MAG), le solicitó al alcalde de Las Tablas que se abstenga de arrendar el Parque Porras para el Carnaval.

La licenciada le reveló a Noticias Azuero, que la ley 106 de 1973 en su artículo 98 prohíbe bajo cualquier concepto arrendar, alquilar, vender cualquier tipo de bienes que sean de uso común y los parques lo son.

"Amén de que no se hizo ningún tipo de consulta, porque los carnavales es un tema de la población, ya de la República y a nivel internacional", reiteró.

McDonald indica que el Parque Porras es de uso común, por lo que no se puede estar haciendo ese tipo de contrataciones, argumentando que todas estas áreas son de uso común. "Le solicitamos muy respetuosamente al alcalde que se abstuvieera de cometer este tipo de acciones", dijo.

Recalca: "Yo no digo que no se pueden utilizar, lo que no se puede es negociar los parques y eso es lo que dice la ley, porque el Parque e s para uso de la comunidad".

También resalta que no se puede es autorizar para que terceros lo administren y lo arrienden, resaltó. McDonald, dijo que después de discutir el tema en junta directiva, se hizo el comunicado.

"Lo que pretendemos es que los funcionarios públicos cumplan con la ley, ya que según dijo el funcionario público, se debe cumplir con la ley y no existe pretexto, que no sabía, no me di cuenta, no me percaté para desconocer la ley", puntualizó.

