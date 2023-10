Roban cadáver del "Pumita Jr"; funeraria se lo dio a supuestas hijas

Gloria Gutiérrez, esposa de Juan José Rodríguez, el "Puma Jr", el supuesto hijo no reconocido de José Luis Rodríguez está molesta, esto debido antes de llegar a Colombia para darle cristiana sepultura al cuerpo del cantante, le indicaron que el mismo fue entregado por la funeraria a dos mujeres que dijeron ser sus hijas, algo que le pareció raro y procedió legalmente.

Como ya se sabe, el hijo no reconocido o sobrino del Puma, falleció el miércoles 11 de octubre a los 52 años en Colombia, pero su esposa vive en Miami y envió un comunicado denunciando la extraña situación.

"Desapareció el cuerpo del Puma Junior y se desconoce su paradero", así indica el comunicado de Gloria Gutiérrez.

Ella asegura que "en la madrugada del día 11 de octubre hablé vía telefónica por última vez con mi esposo Juan José. En la mañana lo llamé y quien me atendió su teléfono me dijo que estaba muerto. No lo creí porque él estaba bien".

"Luego de corroborar su muerte, el cuerpo de mi esposo fue trasladado a la Funeraria Inversiones y Planes de la Paz en Pereira, Colombia. Allí se envió un acta de matrimonio y se iniciaron las gestiones de repatriación del cuerpo de mi esposo a Miami. El día 13 de octubre del 2023 a altas horas de la noche, sorpresiva y arbitrariamente, la funeraria que le entregó el cuerpo a mi marido a dos extrañas que dicen ser sus hijas", aseguró

Gloria negó que Juan José Rodríguez haya tenido hijos, además, recalca que mientras viajaba a Colombia,

En una carta abierta, la viuda del fallecido explicó qué es lo que ha sucedido en la funeraria en la que estaba el cuerpo del fallecido artista. De acuerdo con sus palabras, ella estaba por viajar a Colombia para dar inicio a la repatriación del cadáver, pero se enteró que el 13 de octubre los restos han desaparecido de ese lugar.

Ella le ha exigido a las autoriades que inicien una investigación por el robo del cuerpo, por parte de personas desconocidas.

