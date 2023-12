Rony Vargas vuelve a la TV tras denuncias de agresión de su novia

Después de dos meses de estar fuera de las pantallas y su programa "El Marcador", el periodista deportivo Rony Vargas, dijo que estará de vuelta en la televisión, tras ser acusado por presuntamente agredir a su novia.

El famoso fue criticado en redes y muchas mujeres se pusieron del lado de la joven, argumentando que el famoso tiene comportamientos no tan bueno.

“Fue de conocimiento público el irrepetible incidente del cual formé parte hace más de dos meses, tiempo en que tomé la decisión de no estar al aire hasta tanto se solucionara legalmente el hecho”, dijo Rony.

Indicó que la “situación” fue resuelta y se comprometió, de forma moral y profesional, a no verse involucrado en hechos similares.

Sobre el caso de Rony, una joven llamada Mariana Dangond Pinzón, hermana de Ana Victoria (la víctima), fue quien reveló lo sucedido: “(…) El hombre le entró a puñetazos porque ella no quiso tener intimidad con él. No queríamos hacer esto viral todavía, pero es necesario. Esto no puede quedar impune”.

Según Dangond Pinzón, además de los golpes, su hermana tendrá un trauma psicológico de por vida.

Ella añadió que mientras intentaba quitárselo se rompió el vidrio del baño, lo que le causó más heridas a la joven.

A pesar que lo han felicitado por su regreso, muchos seguidores no olvidan lo sucedido y lo han cuestionado por eso.