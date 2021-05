Roxana Jaén y Wendy Jaramillo se casan en México

Vestidas de blanco y frente al mar, la excascarosa Wendy Jaramillo y la cantante de típico Roxana Jaén se casaron.

Roxana y Wendy viajaron hasta México para realizar su boda y compartieron su felicidad en las redes sociales.

Según detalló Wendy, estaba nerviosa y estresada por el gran momento, pero después de dar el sí, los nervios quedaron en el olvido, y disfrutó de la melodiosa voz de su pareja, quien le dedicó una serenata con mariachi.

“Si acepto, acepto ser de ti y para ti. Te elegí porque eres la persona que llenas mis días de sonrisas, te elegí porque no quiero a nadie más en mi corazón, elegí que fueras mi locura y mi cordura, elegí no poner límites, elegí arriesgar y jugármela por ti. Y todo valió la pena, eres mi todo. TE AMO MI AVE FENIX Hoy, mañana y siempre”, detalló Wendy en Instagram al compartir una fotografía del gran momento.

La pareja agradeció a los seguidores que estuvieron con ellas en las redes presenciando la boda y enviaron sus felicitaciones y bendiciones en su matrimonio.

Antes de la boda Wendy había dejado un video en sus historias, en el que le decía a Roxana que le diera espacio, por lo que de inmediato los seguidores de la cantante de tamborito le escribieron que si desde antes de casarse ya le pedía espacio, qué sería después de casada. La excascarosa no dudó en aclarar que todo se debía al estrés y ajetreo por la boda, además afirmó que mejor que se casó en México, porque el buzón de mensajes directos de su pareja estaba lleno de mensajes diciéndole que no se casara. “Acá no pueden impedir nada, qué pena por ustedes, lo siento”, expresó entre risa Jaramillo.