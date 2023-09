¡Sacó las garras! Pollita de Al Pacino exige custodia de su hijo

Después de tanta bulla y que a sus 83 años Al Pacino volvía a ser padre con una pelaíta, la joven con la que salía sacó las garras y ha exigido la custodia de su hijo, así como dinero para mantenerlo.

En las últimas horas diversos medios estadounidenses aseguraron que Noor Alfallah, elevó una petición judicial para hacerse cargo de la custodia total de su bebé y limitar en la gran medida de lo posible a que el actor ganador del Oscar lo pueda frecuentar sin previo aviso y consentimiento.

El pasado 6 de junio nació Roman, el cuarto hijo de la estrella hollywoodense, sin embargo, en menos de tres meses su mamá elevó un escrito judicial en el que pidió la custodia completa, así lo resaltó Page Six.

Alfallah, de 29 años, acudió en una modalidad común en los Estados Unidos entre padres que no están casados y suelen establecer límites legales con respecto a la crianza de sus hijos, custodia, visitas y lo más importante de todo, la manutención económica.

Este medio publicó los papeles que sintetizan que la joven madre le dará la posibilidad a Pacino de tener “visitas razonables”. Además, también compartió la custodia legal, lo que decantaría en decisiones educativas, de salud y económicas.

En el alegato se comprobó por completo que Roman sí era hijo de Al Pacino, especificándose en la declaración voluntaria de paternidad que el actor solicitó un análisis de ADN en el primer momento que Alfallah anunció que estaba embarazada.

Por ahora las palabras separación y conflicto no han salido a relucir, no obstante, ya más de uno especula sobre una futura grieta en el futuro no tan lejano entre los padres debido a la tajante e inesperada decisión de la mujer, quien también es conocida por ser ex pareja del cantante y estrella de los Rolling Stones, Mick Jagger.

