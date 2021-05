Saldrán a defender los derechos de los niños y niñas y de su comunidad

Los miembros de la comunidad LGBTIQ+ consideran que no están listos para llevar a cabo este 2021 el Pride Panamá con la magnitud que los caracteriza, pero esto no quiere decir que no salgan a las calles en el mes de junio para ser escuchados.

Según detalló Franklyn Robinson, Presidente del World Pride Panamá, en un comunicado de prensa, “este año no podremos hacer un World Pride Panamá como antes, pero sí saldremos a defender a nuestros niños y niñas, saldremos también a defender nuestros derechos”.

En tanto, Samirah Armengol, directora ejecutiva del World Pride Panamá, aseguró que “junio es político, cada actividad que nos visibiliza con plumas, lentejuelas o foros y talleres, es política; en junio conmemoramos nuestras luchas históricas, pero también celebramos nuestros logros, lo que somos y que nos llena de orgullo”.

La organización prepara diversas actividades, que arrancarán el primero de junio con la izada de la bandera LGBTIQ+ frente a la Asamblea Nacional de Diputados; a las 6:00 p.m., en el mismo lugar, se realizará el encendido de luces. Además contarán con una feria de empleos, talleres y foros educativos, para cerrar el 26 de junio con la Marcha del Orgullo que será organizada frente a la Asamblea Nacional de Diputados.

“Nuestras actividades se realizarán tomando en cuenta las medidas sanitarias que reduzcan el riesgo a nuevos contagios, salvaguardando la vida y seguridad de la comunidad LGBTIQ+ y la población en general”, señala el comunicado.