Sandra dice que ‘no hay mujer fea...’

La cantante de música típica Sandra Sandoval confesó que “no hay mujer fea”, sino sin creatividad, destacó que a veces no es el dinero sino el buen vestir.

Pues resulta que, Sandoval compartió una fotografía con un “look” espectacular, y señaló que lo tuvo que mandar a arreglar varias veces para poder lucirlo. La artista destacó que hay que poner a funcionar la creatividad para lucir bien.

“Dicen que no hay mujer fea, completa la frase yo digo que es así" no hay mujer fea, sino creativa porque este vestido lo tuve que mandar arreglar varias veces porque no me gustaba como me quedaba y tenía una falda encima del pantalón”, dijo.

