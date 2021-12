Se fregaron todos los bailes, Sandra dio positivo al covid19 (Video)

La cantante Sandra Sandoval informó a través de su cuenta de Instagram que ha dado positivo a COVID-19, además, detalla cómo y cuándo se enteró que lo tenía.

"Empecé con una sinusitis, me hice una prueba de COVID-19 y salió negativa, después me hice otra prueba y también salió negativa así que descarté en ese momento que fuera COVID-19 y me fui a hacer los platones de comida con mis hijos, pero puse a los muchachos, yo me mantuve de lejos, bueno yo seguía resfriada y por tercera vez quise realizarme los exámenes y esta vez si salí positiva a COVID-19", expresó.

La monagrillera afirma que durante la navidad, Sandra Sandoval guardó su distancia con sus hijos, su esposo Tavo Flores y su madre.

Sobre la amanecina en Los Uveros de Penonomé no se realizará, ya que debe guardar la cuarentena obligatoria indicada por el Ministerio de Salud.

"Mil disculpas a los que nos estaban esperando en los grandes eventos de fín de año, pero es mejor guardarse ante éstas circunstancias. y recuerden que los amo y quiero que se cuiden para éstas fechas", dijo.

Sandra confiesa que se siente muy bien, aún no ha perdido el olfato o paladar, ni tampoco ha tenido alguna complicación mayor, los síntomas que presenta son de un resfriado común.

Ella espera recuperarse pronto para volver a lo que tanto le gusta y mover el esqueleto nuevamente.