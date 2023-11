¡Tremendo susto! La expresentadora Delyanne Arjona se rayó la córnea mientras jugaba pádel, hecho por el cual quedó en el hospital; ahora tiene que usar un parche en el ojo por algunos días.

Mediante un video, en su red social Instagram, la famoso señaló que todo fue por secarse el sudor con una muñequera mientras practicaba el pádel.

“Yo les digo que a mí me pasan unas cosas, pero yo espero que les sirva de experiencias a alguien. Sucede que yo estaba jugando pádel muy contenta y feliz ¿qué me pasó?, No fue que me pegó una bola, no, nada de eso… Es que, con una muñequera, yo me fui a secar y cuando me sequé, me rayé la córnea”, señaló la chef.

Por otro lado, comentó que su oftalmóloga la vio y le ayudó. Además, dijo que este tipo de lesiones son comunes en el deporte, por lo que brindó algunos consejos para evitar que les pase lo mismo que a ella.

“Ya sabe, si usa muñequeras, úsela con cuidado, lávela, porque le puede dar orzuelo”, dijo.

