Sech, agradecido por la oportunidad

El cantante panameño Carlos Isaías Morales, conocido como Sech, sigue poniendo su nombre en el sitial más alto de la música internacional, y está vez estuvo promocionando su disco “42” en uno de los programas más vistos en la televisión nacional de Estados Unidos, "The Tonight Show Starring”, del humorista, actor y presentador de televisión, Jimmy Fallon.

La noche del jueves, “El Peluche” presentó su tan pegado tema “Sal y Perra” acompañado por un grupo de bailarines, un DJ y una botella de tequila. En la plataforma de YouTube, el video registra más de 19 mil vistas.

Publicidad

Recordemos que el nuevo disco de Morales fue lanzado a mediados de abril, dicho álbum es en honor a sus raíces afro.

NO DEJES DE LEER: Japanese recibirá un homenaje en Nueva York por su trayectoria musical

A inicios del 2020, Morales había estado en el “Show”, pero para acompañar a Bad Bunny para interpretar el tema “Ignorantes".

“Me siento profundamente honrado de haber sido invitado a cantar en The Tonight Show. THANK YOU @JimmyFallon for the opportunity. ¡Estamos activos!”, dijo el artista en YouTube, tras su participación en el programa.

Hace unos días, el panameño también estuvo en Puerto Rico para ser entrevistado por Molusco, quien es reconocido por llevar a su “show” a los artistas más pegados del género urbano. Durante su conversación, Sech recordó sus inicios, habló de su nuevo disco y sobre el tema de la muerte del reguetón que puso en la mesa “El Chombo”.

TAMBIÉN PUEDES VER: Gisela: ‘La elegancia no aprieta’