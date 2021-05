Gisela: ‘La elegancia no aprieta’

La expresentadora Gisela Tuñón prendió ayer las redes sociales, tras un comentario en su cuenta de Twitter, donde se refirió a las vestimentas de algunas presentadoras de noticias.

“Vestidos de fiesta apretados en noticiarios. En buen panameño: ‘refajadas’… la elegancia no aprieta”, fue la opinión que desató la polémica. Al instante, las redes se empezaron a llenar de reacciones a favor y otras en contra e, incluso, algunos seguidores señalaron que era una indirecta para las presentadoras de noticias Birna Yulissa Quintero y Delia Muñoz, aunque ella no mencionó nombres.

Publicidad

“Todavía el maquillaje y brillo no me hacen tanto ruido porque no distraen tanto, pero la ropa apretada ‘demostrando curvas’ es infinitamente desagradable y corriente”, expresó.

Para algunos, Tuñón no criticaba el “look”, sino los cuerpos de las presentadoras “Señora Gisela, entre a su tweet estando de acuerdo y salí en desacuerdo cuando leí sus respuestas, ya que pasó a hablar del 'dress code' a hablar del cuerpo de otra mujer, detestable”, a lo que ella rápidamente contestó “Para nada, ¿con qué moral hablaría yo del cuerpo de una mujer? A ver, le explico: un cuerpo voluptuoso con ropa pegada puede verse vulgar en pantalla porque todo se ve más grande, un cuerpo delgado se ve distinto. Eso no es criticar, es establecer la diferencia”.

NO DEJES DE LEER: Jhonathan Chávez: ‘Nos han llamado ladrones y lagartos’

Por otro lado, la famosa manifestó que la culpa no es de las presentadoras, a quienes les dijo que su deber es informar, más no crear un club de fans, y enfatizó que el canal debe poner códigos de vestimentas.

“Ni es intriga ni me refiero a una sola persona; además, la culpa no es de ellas sino del inexistente control de calidad en pantalla. No mencioné nombres de personas ni canales, me referí a una tendencia general”, declaró.

Y es que Tuñón se tomó su tiempo para dar ejemplo de vestimentas de algunas colegas.

“Al final, no cuestiono gustos sino el control de calidad en cada canal. Si se establece un 'dress code', se deja claro qué sí y qué no. Si se deja abierto al gusto de cada una, seguirá siendo un Carnaval porque cada uno tiene su gusto y personalidad incuestionables”, sentenció.

PUEDES VER: Seguidores le piden a Denisse que se cuide

Otros, por su parte, comentaron que la expresentadora de “Al Descubierto” no se acuerda cuando también lo hacía “Y ella cuando iba con los apretados y trajes cortos quién le decía algo”, “Y cuando Gisela salía en programas de tele igual que las otras refajadas y sexy… no estoy entendiendo la doble moral”, “Ah, pero si alguien le critica su look y su aspecto entonces hay problema”.